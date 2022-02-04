Мальков карпа впервые вырастили в Новосибирской области

Почти 60 млн мальков пеляди, сазанов и карпов выпустили в водоемы Новосибирской области. Карпов в рыбопитомниках и инкубационных цехах региона вырастили впервые. Объема мальков этого вида достаточно, чтобы закрыть потребность на 80%. В прошлом году рыбохозяйственные организации выловили 12 326 т рыбы, больше, чем в 2020-м, отмечает издание VN.ru.

«В 2021 году Германия, Дания, Франция и Чехия закупили у нас более 1,1 тыс. т рыбной продукции: филе окуня, судака и щуки, это на 12% больше, чем в 2020 году», — прокомментировали в пресс-службе правительства региона.

Ранее, в январе, в Новосибирской области рыбак выловил рака синего цвета в реке Карасук. Иван Мороз сфотографировал свою добычу, а затем выпустил обратно в реку. У раков есть способность мимикрировать, так они маскируются от опасности, цвет их панциря меняется. Таким образом, рак из реки Карасук подстроился под цвет дна. Рыбак уверен, что в Карасуке есть хищная рыба, щука и членистоногим приходится прятаться.