Песков призвал не верить Госдепу США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепа США о том, что журналистам следует верить американским властям на слово.

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов», — заявил представитель Кремля журналистам 4 февраля.

Накануне пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс попросил журналистов верить на слово правительству США. Об этом он заявил в ответ на требование представителей СМИ предоставить доказательство того, что Россия якобы готовит поддельную видеозапись, на которой будет запечатлено «нападение» Украины. Как указал Прайс, об этом свидетельствуют рассекреченные данные разведки, которые нельзя обнародовать.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал утверждение о том, что Россия готовит подобное видео, бредом. Песков в свою очередь отметил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

Заявления о якобы подготовке Россией фейкового видео также опроверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что Россия никогда не занимается такими вещами.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя 31 января подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки на Украине лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. По мнению российской стороны, заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.