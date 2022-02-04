Прямой эфир
Экономика
Цена биткоина поднялась выше $40 тыс.
Спорт
Избивший Топора тренер вызвал на ринг Новоселова
Общество
Умер старейший артист петербургского ТЮЗа Владимир Тодоров
Интернет
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети
Мир
В ДНР приравняли к кибертерроризму блокировку веб-ресурсов Донбасса
Экономика
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя
Спорт
Навка назвала главных конкурентов России в фигурном катании на ОИ
Мир
Пашинян на встрече с Алиевым подчеркнул важность заключения мирного договора
Общество
Экс-главу Дербентского района Дагестана осудили на 7,5 года за растрату
Спорт
Украинские болельщики оскорбляли россиян в полуфинале мини-футбольного Евро

Песков призвал не верить Госдепу США

Песков о призыве Прайса доверять властям США: не стоит верить никому, особенно Госдепу
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Госдепа США о том, что журналистам следует верить американским властям на слово.

«Бумеранг дезинформации больно бьет по самой Украине»
Глава ДНР Денис Пушилин — о готовящихся провокациях со стороны Киева, возможных химатаках и эвакуации дипломатов

«Я бы порекомендовал на слово не верить никому, особенно Госдепу, когда касается этих вопросов», — заявил представитель Кремля журналистам 4 февраля.

Накануне пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс попросил журналистов верить на слово правительству США. Об этом он заявил в ответ на требование представителей СМИ предоставить доказательство того, что Россия якобы готовит поддельную видеозапись, на которой будет запечатлено «нападение» Украины. Как указал Прайс, об этом свидетельствуют рассекреченные данные разведки, которые нельзя обнародовать.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал утверждение о том, что Россия готовит подобное видео, бредом. Песков в свою очередь отметил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

Заявления о якобы подготовке Россией фейкового видео также опроверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Он подчеркнул, что Россия никогда не занимается такими вещами.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя 31 января подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки на Украине лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает. По мнению российской стороны, заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022