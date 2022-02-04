Spotify открыл представительство в России по закону о приземлении

Аудиостриминговый сервис Spotify открыл представительство в РФ во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 февраля на сайте Роскомнадзора.

«Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено», — отмечается в заявлении.

Закон о «О деятельности иностранных лиц в интернете на территории России» был принят прошлым летом и вступил в силу с 1 января. В соответствии с законодательством РФ зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. В перечень попали компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Ранее в этот день стало известно, что компания Apple открыла филиал, представительство или юридическое лицо в России, первой исполнив требования «Закона о приземлении». До этого, 14 января, Apple в рамках данного закона также зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

В мае 2021 года Лига безопасного интернета поддержала инициативу ГД. Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев отметил, что глобальные технологические гиганты, такие как Facebook, Twitter, Amazon и другие, «активно пользуются» тем, что их головные офисы находятся за пределами российской юрисдикции.