В Кремле негативно отнеслись к обвинениям США в утечке ответа по безопасности

В Кремле негативно относятся к заявлениям замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о якобы организованной Москвой «утечке» в СМИ письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские инициативы по гарантиям безопасности. Об этом сообщил в пятницу, 4 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нуланд, в частности, отметила, что на документах, которые опубликовало 2 февраля издание El Pais, якобы стоят те же пометки, что и на тексте ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, которые получила Москва.

«Относимся негативно. Не допускаем [такой возможности]. К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой», — сказал Песков.

Замглавы МИД России Александр Грушко 4 февраля объяснил, что попытки США переложить ответственность на Москву за утечку не были неожиданными для России. По логике Вашингтона, заявил Грушко, Москва «за всё несет ответственность».

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс 2 февраля подтвердил подлинность обнародованных El Pais данных об ответе США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности.

Как следует из публикации El Pais, Соединенные Штаты готовы начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Также США и НАТО, говорится в опубликованном материале, призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включить новые виды межконтинентального ядерного оружия в договоренности по контролю над вооружениями, а также предложили осуществлять инспекции на объектах противоракетной обороны (ПРО) в Польше и Румынии.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.