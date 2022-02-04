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МИД назвал мифом заявления Запада о подготовке нападения РФ на Украину

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Запад вопреки здравому смыслу и реальной ситуации продолжает раскручивать миф о якобы подготовке нападения России на Украину. Об этом в четверг, 4 февраля, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

‎‎«Нам не нужны внешние силы на нашей земле»
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«Каждый день мы становимся свидетелями продолжающейся информационно-политической кампании Запада, направленной на раскручивании мифа о некоей российской угрозе, о вот-вот нападении нашей страны», — отметила Захарова.

Она также посоветовала британскому премьер-министру Борису Джонсону перестать распространять фейки о том, что Россия готовит атаку на Украину.

«Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях видеоролик, в котором лично рассказывает зрителям о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает «очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения» <…> Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы», — заключила дипломат.

Ранее Джонсон заявлял, что вторжение России на Украину может стать политической, гуманитарной и военной катастрофой, причем не только для Москвы, но и для всего мира.

3 февраля руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена атака на нее со стороны Украины.

Тем не менее он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал утверждение о том, что Россия готовит подобное видео, бредом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о подготовке фейкового видео. Он заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

При этом посольство РФ в США не удивилось появлению нового «креативного» сценария, озвученного Госдепом и Пентагоном, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Создание таких фейков свойственно Соединенным Штатам, пояснили в диппредставительстве.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Так, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 30 января назвал нелепостью заявления властей США о якобы исходящей от России угрозе в сторону Украины. Запад преследует «какие-то свои корыстные измышления», указал он. При этом украинская сторона сама указывает на отсутствие угрозы.

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