Крыша дома рухнула под тяжестью снега в Саратове

Крыша частного двухэтажного дома обрушилась в Кировском районе Саратова. Кровля не выдержала тяжести снега. Фрагмент площадью 8 кв. м упал на чердачное перекрытие.

ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на областную службу спасения сообщает, что сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного в 9:40. Под давлением массы снега разрушилась стропильная система крыши дома, выбило часть стены и окно, которое было обложено кирпичами.

Из дома эвакуировали семь человек, в том числе ребенка. Обошлось без пострадавших.

3 февраля сообщалось о возбуждении дела в отношении УК в подмосковном Долгопрудном, которая обслуживала дом, где крыша обрушилась внутрь квартиры. Во время проверки, организованной по факту инцидента, были выявлены многочисленные нарушения в обслуживании дома.