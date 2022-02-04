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Читатели Breitbart поддержали Захарову после критики в адрес главы МИД Британии

Читатели Breitbart поддержали Захарову, указавшую на нехватку знаний у главы МИД Британии Лиз Трасс
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Читатели американского портала Breitbart 3 февраля высмеяли британского министра иностранных дел Лиз Трасс за ее слова об оказании помощи «балтийским союзникам через Черное море».

Статья с заголовком «Россия высмеивает «глупость и невежество англосаксонских политиков», поскольку министерство иностранных дел путает Балтийское и Черное моря» была опубликована 3 февраля в поддержку официального представителя МИД России Марии Захаровой, обратившей внимание на то, что британский министр не очень хорошо знает географию.

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«Россия высмеяла министра иностранных дел Великобритании за то, что она предположила, что страны Балтии расположены на Черном море, предполагая, что мир необходимо спасти от «глупости и невежества англосаксонских политиков».

Издание также раскритиковало политику страны, обвинив власти Британии в том, что они не особенно хорошо проявили себя в отношениях со своими союзниками и уже несколько лет не могут остановить поток нелегальных мигрантов.

Ранее в среду, 2 февраля, Захарова прокомментировала в Telegram высказывание Трасс о мерах, которые Великобритания принимает для поддержки союзников в Европе, озвученных в интервью для Би-би-си. Официальный представитель российского МИДа обратила внимание, что знания министра в области истории — «ничто по сравнению с ее познаниями в географии», и предложила британским дипломатам другой способ добраться до Балтийского моря — через Северный Ледовитый океан.

Министр иностранных дел Великобритании уже не в первый раз становится объектом ироничных комментариев в социальных сетях.

В январе, выступая в Австралии в поддержку Украины перед лицом «российского военного вторжения», Трасс заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», после чего Захарова поинтересовалась, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании диплом.

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