Читатели американского портала Breitbart 3 февраля высмеяли британского министра иностранных дел Лиз Трасс за ее слова об оказании помощи «балтийским союзникам через Черное море».

Статья с заголовком «Россия высмеивает «глупость и невежество англосаксонских политиков», поскольку министерство иностранных дел путает Балтийское и Черное моря» была опубликована 3 февраля в поддержку официального представителя МИД России Марии Захаровой, обратившей внимание на то, что британский министр не очень хорошо знает географию.

«Россия высмеяла министра иностранных дел Великобритании за то, что она предположила, что страны Балтии расположены на Черном море, предполагая, что мир необходимо спасти от «глупости и невежества англосаксонских политиков».

Издание также раскритиковало политику страны, обвинив власти Британии в том, что они не особенно хорошо проявили себя в отношениях со своими союзниками и уже несколько лет не могут остановить поток нелегальных мигрантов.

Ранее в среду, 2 февраля, Захарова прокомментировала в Telegram высказывание Трасс о мерах, которые Великобритания принимает для поддержки союзников в Европе, озвученных в интервью для Би-би-си. Официальный представитель российского МИДа обратила внимание, что знания министра в области истории — «ничто по сравнению с ее познаниями в географии», и предложила британским дипломатам другой способ добраться до Балтийского моря — через Северный Ледовитый океан.

Министр иностранных дел Великобритании уже не в первый раз становится объектом ироничных комментариев в социальных сетях.

В январе, выступая в Австралии в поддержку Украины перед лицом «российского военного вторжения», Трасс заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар», после чего Захарова поинтересовалась, какое учебное заведение выдало министру иностранных дел Великобритании диплом.