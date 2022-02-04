Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Дружба между Россией и Китаем не имеет границ, в их сотрудничестве «нет запретных зон». Об этом говорится в совместном заявлении двух стран о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии, подписанном 4 февраля президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Дружба между двумя государствами не имеет границ, в сотрудничестве нет запретных зон, укрепление двустороннего стратегического взаимодействия не направлено против третьих стран, не подвержено влиянию изменчивой международной среды и ситуативных перемен в третьих странах», — отмечается в документе.

Российский лидер прибыл в Пекин ранее в этот день.

В ходе встречи с председателем КНР он отметил, что отношения России Китая носят беспрецедентный характер, стороны помогают друг другу развиваться.

Путин во время встречи с Си Цзиньпином также заявил, что российские предприятия подготовили газовый контракт о поставках 10 млрд куб. м топлива в Китай в год.

3 января британская газета Daily Express заявила, что Путин «переиграл» Европу, договорившись с Китаем об увеличении поставок газа. Как указал автор статьи, соглашение удвоит экспорт в Китай, ежегодно будут транспортировать до 50 млрд куб. м природного газа по новому крупному газопроводу «Сила Сибири – 2».