Карантин по бешенству ввели в 12 пунктах Тверской области

В Тверской области в 2021 году карантин из-за бешенства был введен в 12 неблагополучных пунктах. В двух случаях — в связи с выявлением заболевания у домашних животных, в остальных — у диких плотоядных животных.

Такие данные сообщило региональное управление Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что с начала 2022 года специалисты взяли у животных с подозрением на бешенство девять проб патологического материала, и среди них обнаружились зараженные бешенством утка и енотовидная собака, пишут «Тверские ведомости».

В середине января сообщалось о нападении собаки на хозяйку в Сараевском районе Рязанской области. Питомец был изолирован на ветеринарной станции и спустя несколько дней умер. В ходе лабораторных исследований у животного выявили бешенство.