Песков опроверг сложности с посадкой самолета Путина в Пекине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 февраля опроверг данные о трудностях при посадке самолета с главой государства Владимиром Путиным в Пекине.

Соответствующие сообщения ранее появились в ряде СМИ. По данным Telegram-канала «Пул № 3», воздушное судно якобы «покачало» при посадке.

«Всё хорошо», — прокомментировал эту информацию представитель Кремля в беседе с «РИА Новости».

В Китай российский лидер прибыл 4 февраля для участия в церемонии открытия Олимпийских игр и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Церемония открытия Игр начнется 4 февраля в 15:00 мск.

Как уточнял Песков, Путин и Си Цзиньпин обсудят в Пекине международную проблематику, а также сотрудничество стран. Журналисты смогут присутствовать лишь в ходе «небольшой вступительной части» переговоров, пресс-конференция по итогам встречи не планируется.

3 февраля президент России в статье для китайского агентства «Синьхуа» выразил уверенность в том, что богатый опыт Китая позволит провести Олимпиаду в Пекине на самом высоком уровне. Он подчеркнул огромную работу КНР по подготовке к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм.