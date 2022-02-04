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Сенатор Круз обвинил Байдена в усугублении ситуации на Украине

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Нагнетание напряженности на Украине произошло после того, как поменялся «обитатель Овального кабинета». Об этом 3 февраля сообщил член сената Соединенных Штатов Тед Круз.

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«Почему Россия не напала на Украину в 2017 году? Почему этого не произошло в 2018, 2019 или 2020 году? Что изменилось?» — такой вопрос задал коллегам-сенаторам Круз, выступая днем ранее на заседании палаты, видео которого издание The Hill разместило в Twitter.

Круз предложил парламентариям свою версию ответа на данный вопрос, пояснив, что причина эскалации во внутриукраинском конфликте — первое лицо государства, Джо Байден.

Хозяин Белого дома «продемонстрировал слабость и попустительство» почти сразу после того, как занял свой пост, считает сенатор.

Журналист The New Republic Кейт Аронофф заявила 3 февраля, что власти США используют «российскую угрозу» и нагнетание ситуации вокруг Украины для продвижения своего газа на европейских рынках.

Журналист добавила, что эскалация напряженности может быть выгодной с точки зрения газовых интересов внутри США и за рубежом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал бредом сообщения о подготовке видео, в котором будет представлена атака на Россию со стороны Украины.

Дипломат сообщил «Известиям», что сомнительность подобных утверждений становится всё очевиднее всем специалистам в сфере политологии.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс 3 февраля выступил с утверждением о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена атака на нее со стороны Украины.

Тем не менее он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов также опроверг информацию о подготовке видео. По его словам, «Россия никогда не занимается такими вещами».

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя 31 января подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки на Украине лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.

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