В Москве перестали брать повторный тест на COVID-19 после выздоровления

В Москве у пациентов с COVID-19 после выздоровления перестали брать повторный ПЦР-тест. Об этом сообщает в пятницу, 4 февраля, «РИА Новости» со ссылкой на несколько поликлиник города и call-центр по коронавирусу.

Так, врачи одной из городских поликлиник заявили, что в настоящее время подобного рода исследование не проводится. При этом они добавили, что карантин пациентам с COVID-19 закрывают автоматически.

Вместе с тем отсутствие повторного ПЦР-тестирования подтвердили в другой столичной поликлинике. Тогда как один из операторов на горячей линии Москвы по COVID-19 уточнил, что тест должны брать на 10–11-й день. В связи с этим он предложил обратиться за более подробной информацией в поликлинику или на портал mos.ru.

В то же время, согласно сведениям другого оператора call-центра, повторный тест в Москве не берется после выздоровления с 24 января.

В России за сутки выявили 168 201 случай COVID-19, госпитализированы 17 798 человек, что на 0,3% больше по сравнению с 3 февраля. Больше всего новых случаев выявлено в Москве (25 019), Санкт-Петербурге (21 832) и Московской области (11 255).

Ранее, 14 января, главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что определять количество антител — это пустое занятие с точки зрения принятия решения о вакцинации. По его словам, решение делать или не делать прививку, исходя из количества антител к COVID-19, не имеет под собой научных оснований.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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