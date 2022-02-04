Глава ЕК допустила введение антироссийских санкций в сфере высоких технологий

Санкции Евросоюза (ЕС) против России на случай эскалации вокруг Украины будут направлены против сферы высоких технологий. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в пятницу, 4 февраля, интервью газете Handelsblatt.

«Речь идет о высокотехнологичных комплектующих, которые Россия сама просто заменить не сможет, в сфере искусственного интеллекта и вооружений, квантовых компьютеров, лазеров и космических полетов», — отметила глава ЕК.

По словам фон дер Ляйен, Россия должна срочно модернизировать свою экономику. При этом, как заверила глава Еврокомиссии, это не удастся сделать без технологий, в которых Евросоюз, «бесспорно, занимает ведущую позицию в мире».

Вместе с тем она обратила внимание на то, что Еврокомиссия подготовила широкий пакет экономических и финансовых санкций против России. При этом фон дер Ляйен также подчеркнула, что запуск газопровода «Северный поток – 2» будет зависеть от действий России. По ее словам, СП-2 нельзя исключать из санкционного списка.

Ранее в этот день посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций. При этом он обратил внимание на то, что за последние два года товарооборот РФ и Великобритании вырос на $5 млрд, составив в 2021 году $27 млрд, а накопленные инвестиции составляют $30 млрд.

31 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в отношении России будет введен самый жесткий санкционный режим в случае агрессии против Украины. По ее словам, новые ограничения применят в отношении людей, которые имеют связи с правительством РФ.

За день до этого Трасс сообщила, что Великобритания расширит санкции против России. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под рестрикции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что атака на российский бизнес подразумевает ответные меры.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.