Объем транзита газа через Украину снижается четвертый день
Транзит российского газа через Украину снижается уже несколько дней подряд, текущая заявка на прокачку составляет 73,03 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» 4 февраля.
1 февраля была заявка на прокачку 107 млн куб. м российского газа в точках входа в украинскую ГТС на границе с Россией, на следующий день — на 91 млн кубометров, а 3 февраля — уже на 82 млн кубометров.
В январе транзит голубого топлива через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки — минимум было 43 млн кубометров и максимум — 74 млн кубометров в сутки, что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.
Новости о поступлении новых объемов газа из России в Европу влияют на цены в европейском регионе, а цены влияют на дальнейшие заявки на поставку импортного газа. По данным лондонской биржи ICE, торги газом на нидерландском хабе TTF, эталонной площадке Европы, закрылись 3 февраля на уровне $937 за тыс. куб. м после $884 2 февраля. По данным на 11:35 мск 4 февраля, стоимость газа на этом хабе подросла до $955 за тысячу кубометров.
Кроме того, данные данные GSA Platform на 4 февраля свидетельствуют о том, что прямые — с востока на запад — мощности газопровода «Ямал–Европа» остаются невостребованными «Газпромом» (по итогам вечерней и ночной сессии бронирования).
На 2 февраля прямая прокачка голубого топлива через Польшу по этому трубопроводу также оставалась близкой к нулю, несмотря на выкуп «Газпромом» части мощностей этого участка магистрали. Впервые с 21 декабря через трубопровод в ночь на среду провели небольшой объем законтрактованного газа — 1,6 млн куб. м.
Поставки газа по польскому маршруту снизились в конце 2021 года, с 21 декабря магистраль перешла в реверсный режим, когда изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении.
С ноября 2015 года Киев перестал напрямую закупать российский газ, заменив его виртуальным реверсом из Европы. Он предполагает, что Украина формально приобретает газ у европейских компаний, но фактически берет часть транзитного энергоресурса, который идет из России в Европу. Физически этот газ не пересекает западную украинскую границу, но его оформляют как импортированный из Европы. Так, реверс газа на Украину может быть в том числе из Польши.
12 января 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль обвинил «Газпром» в энергокризисе в Европе. Он считает, что компания может увеличить поставки в Европу как минимум на треть, но якобы не делает этого, что создает напряженность на энергорынке региона.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов назвал обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаче газа на европейский рынок абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности.
Еще 23 декабря президент России Владимир Путин заявлял, что «Газпром» не бронировал прокачку по «Ямал–Европе», потому что контрагенты и компании, которые покупают газ по данному маршруту, не выставили заявок на покупку. Также он предположил, что возвращаемый реверсом из Германии в Польшу газ позже идет на Украину.