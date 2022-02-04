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В Крыму объявили приговор агенту военной разведки Украины

Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам колонии агента военной разведки Украины за шпионаж
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Верховный суд Республики Крым объявил приговор агенту Главного управления разведки министерства обороны Украины Константину Ширингу, которого признали виновным в шпионаже. Об этом 4 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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«Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима <...> вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано», — говорится в сообщении.

Константин Ширинг был задержан в Крыму в марте 2020 года. По данным следствия, он вел шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки. В частности, он был причастен к сбору, хранению и передаче украинской стороне большого объема информации, составляющих гостайну. Это, в первую очередь, сведения о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных в Крыму.

Кроме того, установлено, что, действуя по заданию спецслужб, Ширинг привлек к сотрудничеству с военной разведкой Украины гражданку России. Россиянка, из числа военнослужащих Минобороны России, должна была поставлять украинской разведке интересующие сведения.

В июле 2021 года гражданку России осудили за государственную измену и приговорили к 8 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

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