Российские автоконцерны могут остановить выпуск машин в Казахстане

Российские автопроизводители, инвестировавшие в сборку своих машин в Казахстане, могут остановить производство в стране. Об этом 3 февраля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей крупных отечественных автоконцернов.

Отмечается, что автопроизводители обеспокоены намерением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили. Такое поручение глава государства дал еще 11 января на заседании мажилиса (парламента) Казахстана.

Пересмотр ставок утильсбора должен пройти в течение февраля 2022 года. В случае отмены или сильного снижения утильсбора, автопроизводители столкнутся с проблемами с выполнением обязательств по локализации компонентов в стране и сложностями с реализацией инвестпроектов.

25 января сообщалось, что на калужском заводе «ПСМА Рус», который принадлежит альянсу Stellantis, планируется в конце 2022 года наладить выпуск среднеразмерных фургонов Fiat Scudo.

Автомобиль был представлен осенью 2021 года. На европейском рынке модель предлагается с дизельными двигателями мощностью от 102 до 177 л.с. Коробки передач — механическая или автоматическая фирмы Aisin.