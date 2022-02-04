Посол заявил о трудностях в получении дипломатами британских виз

Россия испытывает трудности с получением виз для отправки новых дипломатических сотрудников в посольство в Лондоне. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

«У нас трудности с выдачей виз для прибытия новых дипломатов, новых сотрудников административно-технического состава. Всё это есть. Это долго, сложно. Это всё происходит в борьбе, и нередко происходят очень неприятные вещи, особенно когда их не ждешь», — приводят «РИА Новости» слова Келина.

Дипломат добавил, что российские сотрудники в Великобритании живут в неблагоприятном окружении, потому что власти страны официально назвали РФ угрозой для страны.

«Здесь есть очень тонкая грань с враждебностью <…> это не враждебность, но очень близко к этому, поэтому у нас куча проблем, без сомнения, как у дипломатической миссии, они сохраняются», — подчеркнул посол.

Дипломат уточнил, что в настоящее время в посольстве России в Лондоне работают около 30 дипломатов.

Ранее в этот день Келин заявил: России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций. По его словам, у британских банков и ряда подразделений финансовых организаций есть интересы в РФ.

Он добавил, что за последние два года товарооборот РФ и Великобритании вырос на $5 млрд, составив в 2021 году $27 млрд, а накопленные инвестиции составляют $30 млрд.

31 января министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в отношении России будет введен самый жесткий санкционный режим в случае агрессии против Украины. По ее словам, новые ограничения применят в отношении людей, которые имеют связи с правительством РФ.

Ранее, 30 января, Трасс сообщила, что Великобритания расширит санкции против России. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под рестрикции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявление Лондона также «подрывает инвестиционную привлекательность и привлекательность Великобритании» в целом. Он уточнил, что атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры.

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель 30 января сообщил, что ЕС работает над новыми санкциями против РФ, которые могут привести «к серьезным издержкам для российской экономики и финансовой системы». В частности, рассматриваются «меры экспортного контроля, которые имели бы долгосрочный эффект, лишая Россию товаров, необходимых ей для реализации своих стратегических амбиций».

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.