В России проработают вопрос об ограничении наценки на часть товаров

Минсельхоз России, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают вопрос об ограничении наценки на часть социально значимых товаров в 5%. Об этом «Известиям» сообщил в пятницу, 4 февраля, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он уточнил, что Минпромторг и Минсельхоз провели совещание на эту тему.

Накануне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что Минсельхоз проработает меры поддержки производителей хлеба и молока. По его словам, правительство РФ принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов.

31 января в Минсельхозе заявили, что министерство принимает меры, которые в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Отмечалось, что резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году не ожидается.

12 января ФАС сообщила, что розничные торговые сети X5 Group и «Магнит» согласились ограничить наценку на базовые продукты. Отмечалось, что речь идет об отдельных позициях в каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров. Ритейлеры предложили ограничить максимальные уровни торговых наценок 10%.