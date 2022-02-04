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В России проработают вопрос об ограничении наценки на часть товаров

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС предложили снизить наценку на социально значимые продукты
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Минсельхоз России, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают вопрос об ограничении наценки на часть социально значимых товаров в 5%. Об этом «Известиям» сообщил в пятницу, 4 февраля, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он уточнил, что Минпромторг и Минсельхоз провели совещание на эту тему.

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Накануне министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что Минсельхоз проработает меры поддержки производителей хлеба и молока. По его словам, правительство РФ принимает необходимые меры для сдерживания стоимости базовых продуктов.

31 января в Минсельхозе заявили, что министерство принимает меры, которые в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции. Отмечалось, что резкого роста цен в этом сегменте в 2022 году не ожидается.

12 января ФАС сообщила, что розничные торговые сети X5 Group и «Магнит» согласились ограничить наценку на базовые продукты. Отмечалось, что речь идет об отдельных позициях в каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров. Ритейлеры предложили ограничить максимальные уровни торговых наценок 10%.

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