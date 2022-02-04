Агент военной разведки Украины осужден в Крыму на 12 лет колонии

Агент Главного управления разведки минобороны Украины Константин Ширинг осужден в Крыму на 12 лет колонии. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 4 февраля, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Вступил в законную силу приговор Верховного суда Республики Крым — 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 года рождения. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано», — отметили в ФСБ.

Как отметили в ведомстве, Ширинг передал Киеву значительный массив данных о вооруженных силах России на полуострове.

Ширинга задержали в Крыму в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах Украины.

Как добавили в ФСБ, сообщницей Ширинга оказалась россиянка, военнослужащая Минобороны России. Агент привлек ее сотрудничеству, чтобы получить необходимую ему информацию.

Россиянку приговорили к уголовному наказанию в июле прошлого года, она проведет восемь лет в местах лишения свободы. Суд постановил предоставить отсрочку отбывания наказания на два года.

«В отношении Ширинга были собраны исчерпывающие доказательства его причастности к сбору, хранению и передаче украинской стороне значительного объема разноплановой информации о воинских частях Южного военного округа, дислоцированных на территории Республики Крым, в том числе сведений, составляющих государственную тайну», — резюмировали в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 января, что разведке Украины пришло время не только эффективно сдерживать, но и начать наступательные действия в отстаивании национальных интересов страны.

Зеленский отметил, что Украина научилась достаточно эффективно сдерживать и противодействовать внешним агрессиям. Зеленский также заявил о важности знать информацию о планах и действиях врага «для принятия своевременных и правильных решений в сложных ситуациях», дополняет «Газета.Ru».

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя 1 февраля возмутился из-за слов своей американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, что Россия якобы пытается выставить Киев и страны Запада агрессорами, чтобы сфабриковать предлог для вторжения на Украину.

Российский постпред обвинил Вашингтон в намеренных провокациях. Небензя подчеркнул, что США усиливают напряженность обстановки в регионе лживыми заявлениями о мнимых планах вторжения.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Крым вошел в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. При этом Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.