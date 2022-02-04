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Визиты глав МИД и минобороны Британии в Москву состоятся в середине февраля

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Визиты глав МИД и минобороны Великобритании Лиз Трасс и Бена Уоллеса в Москву запланированы на середину февраля. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

О планах Трасс и Уоллеса посетить Россию стало известно 31 января. При этом за день до этого Трасс сообщила, что посетит Украину на следующей неделе. Она уточнила, что ждет поездки для оказания поддержки стране в связи с кризисом вокруг государства. Однако в настоящий момент, по словам Трасс, она находится на самоизоляции из-за COVID-19.

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По словам Келина, даты визитов уже намечены. Речь идет о конце первой — начале второй декады февраля.

«Я бы не хотел говорить по конкретным дням, потому что, как вы знаете, Лиз Трасс внезапно заболела (COVID-19. — Ред.). Я надеюсь, что она выздоровеет, и, по моим данным, она готовится к этой поездке, уже сформирована делегация», — сказал посол в интервью «РИА Новости», опубликованном 4 февраля.

При этом он уточнил, что визиты Трасс и Уоллеса будут отдельными и последуют один за другим. Вместе с тем, по словам Келина, тематика будущих переговоров будет антикризисной. Он выразил мнение, согласно которому «эти визиты будут осуществлены в продолжение разговора и в развитие тех мыслей», которые прозвучали в ходе разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Ранее, 30 января, глава МИД Соединенного Королевства заявила, что Великобритания расширит санкции против России на следующей неделе. Министр указала, что Лондон собирается расширить перечень санкционного законодательства, чтобы любая компания, представляющая интересы Кремля, могла попасть под рестрикции.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что заявление Лондона также «подрывает инвестиционную привлекательность и привлекательность Великобритании» в целом. Он уточнил, что атака отдельно взятой страны на российский бизнес подразумевает ответные меры.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

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