Посол РФ обвинил США в нанесении ущерба сотрудничеству России с Никарагуа

Односторонние санкции США в отношении Никарагуа наносят ущерб сотрудничеству России с этой страной, в частности, они приводят к случаям, при которых доставка гуманитарной помощи не является возможной. Об этом заявил в пятницу, 4 февраля, посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

По его словам, любые санкции наносят ущерб сотрудничеству — если не материальный, то политический и моральный. Посол добавил, что подобные меры — грубая попытка навязать свои условия силой, что противоречит цивилизованным отношениям между государствами, а затем негативно сказывается на жизни обычных граждан.

Хохоликов в беседе с «РИА Новости» также отметил, что особенно остро проблема санкций США ощущается в Западном полушарии, где в экономике доминирует доллар. Он указал на то, что США «пытаются повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро».

Вместе с тем посол обратил внимание на то, что санкции неспособны остановить развитие отношений России со странами, в отношении которых США ввели санкции.

«Никакие рестрикции не способны остановить динамичное развитие объективно обоюдовыгодных и взаимодополняющих отношений между государствами, в том числе в торгово-экономической сфере. Убедительный пример этому — заметный рост товарооборота между Россией и странами Центральной Америки в 2021 году. Мы с оптимизмом смотрим в будущее и получаем позитивные сигналы от наших партнеров, настроенных на дальнейшее развитие многоплановых отношений», — сказал Хохоликов.

Накануне помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайен Николс заявил, что Вашингтон будет принимать меры в случае решения России поставлять оружие странам Латинской Америки. В свою очередь, заместитель главы британского министерства обороны Джеймс Хиппи отметил, что британские власти наблюдают за действиями России в Венесуэле, Кубе и Никарагуа, поскольку укрепление связей России со странами Латинской Америки вызывает обеспокоенность у властей Великобритании.

До этого, 26 января, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа тему развития сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую.

При этом 22 января посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров отметил, что в случае усиления давления США Каракас и Москва могут нарастить военное сотрудничество. Речь шла портовой инфраструктуре, которая в Венесуэле хорошо развита.