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Российское посольство не удивилось сценарию Госдепа о «вторжении» России на Украину

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Посольство России в США отметило, что не удивлено американскому сценарию о якобы ведущейся РФ подготовке операции против Украины для последующего «вторжения». Соответствующее заявление в пятницу, 4 февраля, опубликовано на странице посольства в Facebook.

«Не удивлены появлению нового «креативного» сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Это свойственно США», — подчеркнули в дипмиссии.

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Вместе с тем посольство России в США напомнило о случае, который произошел в 2003 году. Тогда занимавший пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН показал пробирку с белым порошком. По его словам, она якобы содержала споры сибирской язвы.

При этом Пауэлл добавил, что якобы получил информацию о имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия.

Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена атака на нее со стороны Украины.

Тем не менее он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

В тот же день постпред РФ при ЕС Владимир Чижов опроверг сообщения США. По его словам, «Россия никогда не занимается такими вещами». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.

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