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В России за сутки госпитализировали 17 798 человек с COVID-19

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В России за сутки выявили 168 201 случай COVID-19, госпитализированы 17 798 человек, что на 0,3% больше по сравнению с 3 февраля. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве (25 019), Санкт-Петербурге (21 832) и Московской области (11 255).

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От последствий коронавируса за сутки скончались 682 человека, полностью выздоровели 58 449 пациентов, что на 8,8% больше по сравнению с показателем предыдущего дня.

За всё время пандемии в России скончались 334 039 человек, полностью выздоровел от ковида 10 449 181 пациент.

Ранее в этот день профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что в России распространен не только «Омикрон»-штамм коронавируса, но еще «Дельта», «Альфа» и другие. По его словам, соседство вирусов опасно тем, что разные штаммы могут поражать разные возрастные группы населения.

3 февраля профессор, вирусолог Александр Бутенко рассказал, что при выявлении симптомов коронавируса следует вызвать врача. Кроме того, как уточнил специалист, самый оптимальный вариант в таком случае — остаться дома на две недели и взять больничный.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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