США сообщили о желании обсудить с Россией трактовку неделимости безопасности

Американская администрация верит в неделимость безопасности, трактовку данного принципа Белый дом хочет обсудить с Кремлем. Об этом в пятницу, 4 февраля, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС.

«Мы все верим в неделимость безопасности. Это содержится во всех наших основополагающих документах, во всем, с чем мы согласились. <...> Поэтому обе наши страны должны говорить о том, как мы понимаем неделимость безопасности, вернуться к общему пониманию, которое сохраняет мир и безопасность», — отметила Нуланд.

Вашингтон нацелен на серьезные переговоры с Москвой о сокращении стратегических рисков и контроле над вооружениями, в том числе по «обеспокоенностям, которые связаны с позициями США по Украине и позициями России по Украине», подчеркнула дипломат.

Как уточнила Нуланд, США готовы продолжить переговоры о о мирном урегулировании конфликта в Донбассе.

Также Нуланд напомнила, что президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин обсуждали возможность саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, России, КНР, Великобритании и Франции).

«Президент Путин затронул это [на переговорах] с президентом Байденом в Женеве. И они договорились, что нам следует стараться работать в направлении [организации] такой вещи. Изначально мы думали, что, возможно, организуем это в конце текущего года. Однако сначала нам нужно организовать это на министерском уровне», — рассказала Нуланд.

Глава МИД России Сергей Лавров и глава Госдепа США Энтони Блинкен 1 февраля обсудили ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как сообщили в Госдепе, Блинкен заявил о готовности США к продолжению субстантивного диалога с Россией на тему взаимных обеспокоенностей.

В свою очередь, Лавров отметил, что реакция США на требования РФ добросовестно выполнять договоренности о неделимости безопасности негативная. По его словам, свои обязательства Запад выполнять не хочет или намерен выполнять их исключительно выборочно в свою пользу.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах на российские предложения по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные требования Москвы. Глава государства уточнил, что Москва не увидела адекватного ответа на три ключевых требования: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.