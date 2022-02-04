Три села под Томском могут лишиться парома и связи с внешним миром

Три села в Томской области могут остаться без парома, который связывает их с районным центром Парабель. Паром является единственным способом добраться жителям этих сел до райцентра. Об этом РИА «Томск» рассказала глава Старицинского сельского поселения Римма Истомина.

На сайте регионального УФССП говорится, что суд запретил местному бизнесмену осуществлять перевозки из-за того, что у него нет лицензии. Получить ее предприниматель надеется к марту.

По словам Истоминой, в Старицинском сельском поселении фактически проживают 357 человек. В состав поселения входят пять населенных пунктов. Закрытие паромной переправы касается трех из них. Летом люди переправляются по воде, а зимой — по зимнику. Навигация по реке обычно начинается в мае.

В случае, если перевозчику не удастся получить лицензию, от «большой земли» окажутся отрезанными село Старица и деревни Новиково и Усть-Чузик.