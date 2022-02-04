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Посол рассказал о военном сотрудничестве России и Никарагуа

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Сотрудничество между Россией и Накарагуа предусматривает наращивание взаимодействия в военной сфере наряду с торгово-экономической и культурно-гуманитарной областями. Соответствующее заявление сделал в пятницу, 4 февраля, посол РФ в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

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«Независимо от нынешней политической обстановки в мире и конъюнктурных всплесков напряженности, провоцируемых коллективным Западом в отношениях с Россией, на плановой основе предусматривается наращивание российско-никарагуанского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также в военной области», — приводит его слова «РИА Новости».

По словам Хохоликова, закон, принимаемый ежегодно сандинистским правительством, предполагает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники зарубежных стран, в том числе России, для «обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью».

Дипломат подчеркнул: двустороннее сотрудничество в военной сфере не направлено против других государств. При этом добавил, что российские военные специалисты работают в Никарагуа на законных основаниях.

26 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе переговоров президент России Владимир Путин обсудил с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа тему развития сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую.

В ответ на это заместитель главы британского министерства обороны Джеймс Хиппи во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне заявил, что британские власти наблюдают за действиями России в Венесуэле, Кубе и Никарагуа, поскольку укрепление связей России со странами Латинской Америки вызывает обеспокоенность у властей Великобритании.

Вашингтон, в свою очередь, заявил о готовности принимать меры в случае решения России поставлять оружие странам Латинской Америки. В частности, по словам помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Брайена Николса, американская сторона намерена работать с партнерами по всему полушарию, чтобы предотвратить привнесение конфликта с Украины в Западное полушарие.

Представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о возможности размещения Вооруженных сил (ВС) России в странах Латинской Америки ответил, что в контексте нынешней ситуации вокруг Украины Россия думает о своей безопасности.

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