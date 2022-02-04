Дипломат высмеял данные Госдепа о видео РФ с «нападением» Украины

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на то, как пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс ушел от прямого ответа на вопрос о доказательствах подготовки Россией фейкового видео о вторжении Украины на территорию страны.

«Как грубо со стороны [репортера] Мэтта Ли запросить у официального представителя Госдепа доказательства, подтверждающие утверждения о том, что проклятые русские планируют операцию под чужим флагом на Украине», — с иронией написал Полянский в Twitter.

По словам дипломата, в американской политике есть два правила. Первое гласит: официальные лица США никогда не лгут. Согласно второму правилу, добавил Полянский, когда они лгут, то это во имя благородного дела.

3 февраля руководитель Прайс выступил с утверждением о подготовке сфабрикованного видео, которое РФ якобы планирует использовать для обвинения Украины в военном вмешательстве.

При этом он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео и раскрыть, какой именно информацией на этот счет обладают американские власти.

Аналогичное обвинение в этот же день озвучили в Пентагоне.

Позже постпред РФ при ЕС Владимир Чижов опроверг сообщения США о якобы подготовке Россией фейкового видео в качестве предлога для вторжения на Украину. По его словам, «Россия никогда не занимается такими вещами».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся сообщения о подготовке фейкового видео. Он заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

При этом посольство РФ в США не удивилось появлению нового «креативного» сценария, озвученного Госдепом и Пентагоном о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под «чужим флагом». Создание таких фейков свойственно Соединенным Штатам, пояснили в диппредставительстве.

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Так, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 30 января назвал нелепостью заявления властей США о якобы исходящей от России угрозе в сторону Украины. Запад преследует «какие-то свои корыстные измышления», указал он. При этом украинская сторона сама указывает на отсутствие угрозы.