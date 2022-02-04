Парламент Турции ратифицировал декларацию о военном сотрудничестве с Баку

Парламент Турции ратифицировал Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Об этом сообщает в пятницу, 4 февраля, издание Oxu.az.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов, против — 11.

Как уточняет издание, документ был высоко оценен комиссией по внешним связям страны.

Ранее, 1 февраля, парламент Азербайджана утвердил Шушинскую декларацию.

15 июня 2021 года президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях. Согласно достигнутым договоренностям, стороны будут сотрудничать в оборонной и военной сферах, а также оказывать взаимную военную помощь и содействие в сфере безопасности.

Как подчеркнул Алиев, подписание документа стало историческим событием, а сама декларация является гарантом будущего сотрудничества двух стран.