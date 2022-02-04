Прокуратура проконтролирует очистку загрязненного озера в Барнауле

Алтайская межрайонная прокуратура провела проверку по факту загрязнения безымянного озера в районе улиц Малахова и Гущина в Барнауле. 16 января в этом районе прорвало коллектор. Стоки вытекли на лед озера.

В прокуратуре altapress.ru уточнили, что канализационный коллектор — это муниципальная собственность. По договору аренды его передали на обслуживание юрлицу. Водный объект не может быть предоставлен в пользование физическим и юридическим лицам, в том числе для сброса сточных вод.

Директору компании внесли представление. Надзорное ведомство будет контролировать устранение нарушений.

Агентство поясняет, что речь идет о Барнаульском водоканале. Там говорили, что на озере произошла нештатная ситуация на железобетонной сети водоотведения. Специалисты пообещали переложить трубопровод, провести санитарную обработку и благоустроить участок.