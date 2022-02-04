Умер мексиканский миллиардер Альберто Байерес

Мексиканский промышленник, глава крупного холдинга Grupo Bal Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

«Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Альберто Байерса, выдающегося мексиканского предпринимателя, семье и друзьям», — написал Эбрард в Twitter.

Байерес с 28 лет возглавлял группу компаний Grupo Bal. В составе холдинга крупнейший мировой производитель серебра Fresnillo, вторая по величине и значению мексиканская горнодобывающая компания Industrias Peñoles со столетней историей, пенсионный, медицинский, сельскохозяйственный и торговый бизнес.

Альберто Байерес возглавлял страховую компанию Grupo Nacional Provincial. Кроме того, с 1995 года занимал пост директора крупного концерна Coca-Cola FEMSA.

Журнал Forbes в 2022 году оценил состояние его семьи в $8,6 млрд.