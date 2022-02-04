Открытое горение на мебельной фабрике во Фрязино ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на мебельной фабрике в подмосковном городе Фрязино. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение на пожаре в Московской области ликвидировано в 6:15», — говорится в сообщении.

Пожар на мебельной фабрике начался вечером в четверг. Площадь горения составила порядка 7 тыс. кв. м. Во время пожара обрушилась кровля здания, из здания эвакуировали 70 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

С огнем боролись 90 человек и 32 единицы техники экстренной службы. Пожару был присвоен третий ранг.

Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром на мебельной фабрике. Предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям ответственных лиц.