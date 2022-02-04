Под Ульяновском загорелась фабрика на площади 9 тыс. кв. м

Крупный пожар произошел 4 февраля в Ульяновской области. Там загорелся цех по производству дверей.

По информации «Известий», в настоящее время возгорание локализовано на площади 9 тыс. кв. м.

Возгорание произошло в цехе отдельно стоящего здания, которое располагается в населенном пункте Енганаево на улице Профсоюзная, дом 29 Б.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в этот день сообщалось, что административно-офисное здание загорелось в Минусинском районе на юге Красноярского края, на данный момент пожар локализован. Отмечается, что площадь возгорания составила 572 кв. м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кровли гаража по всей площади и административного здания. Сведений о пострадавших не поступало.