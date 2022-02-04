Волынец предложила увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила повысить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

Соответствующие обращения были отправлены на имя председателей комитета по делам женщин, семьи и молодежи и комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы, а также на имя министра труда и социальной защиты. Письмо имеется в распоряжении RT.

По ее мнению, выплаты не должны зависеть от наличия трудового дохода.

Волынец пояснила, что сейчас установлены ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы с детства. Сумма выплат составляет 10 тыс. рублей.

Отмечается, что для получения пособия нужно предоставить сведения о том, что человек, который ухаживает за ребенком, не работает, не получает пенсию и пособие по безработице.

Омбудсмен подчеркнула, что необходимо увеличить размер подобных выплат до прожиточного минимума вне зависимости от наличия дохода у родителя или опекуна. Также людям, ухаживающим за детьми-инвалидами, нужно предоставить возможность работать неполный рабочий день или в дистанционном формате.

По мнению Волынец, такие изменения помогут заботиться о ребенке дома, родителям не придется помещать его в специализированные интернаты.

«Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, а не от наемных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их эмоционального благополучия и гарантией качества жизни», — заключила она.

Ранее, 1 февраля, сообщалось, что ряд социальных выплат, в том числе материнский капитал, проиндексированы на 8,4%, то есть с учетом фактической инфляции.

Выплаты в новом размере получат семьи, в которых первый или второй ребенок родились в 2022 году. Средства можно потратить на образование ребенка, улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотеки, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

В соответствии с индексацией на 8,4% в 2022 году материнский капитал на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей и 693,1 тыс. рублей — на второго, если семья не получала выплат на первого. В случае если получала, то за второго ребенка семья получит 168,6 тыс. рублей.