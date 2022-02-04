Врач рассказал о негативных последствиях проживания в небоскребе

Длительное проживание в небоскребе может спровоцировать психические расстройства и отрицательно повлиять на сердечно-сосудистую систему. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщил главный врач ООО «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

По его словам, пребывание несколько часов и даже месяцев в здании высотой не менее 100 метров не вызывает опасности, речь идет именно о проживании в небоскребах на постоянной основе, когда на человека воздействует ряд особенностей строения здания.

«Окна в небоскребах, как правило, не открываются, приток воздуха идет только по системе вентиляции. Такая ситуация чревата быстрым распространением инфекций», — приводит слова Хомякова «РИА Новости».

Во время поездок в скоростных лифтах у жителей небоскребов может закладывать уши из-за резкого перепада атмосферного давления, добавил врач.

Негативное влияние высоток на сердечно-сосудистую систему он объяснил тем, что особенностью таких построек являются низкочастотные инфразвуковые колебания, которые негативно сказываются на работе внутренних органов. Как следствие, могут возникать тошнота, головокружение, чувство страха, а также боли с животе и сердце, заключил специалист.

В октябре в журнале PLOS Medicine были опубликованы данные исследований ученых Канады и Финляндии о том, что плохое качество сна является одним из признаков психических расстройств.

По мнению специалистов, проблемы со сном могут быть не только признаком, но и фактором риска развития многочисленных расстройств психики.