Бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не выступят на Олимпиаде в Пекине

Российские бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев не выступят на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

Как напоминает «Спорт-Экспресс», ранее у обоих спортсменов были положительные результаты тестов на коронавирус.

«Вчера был крайний срок сдачи — 120 часов до вылета 7 февраля, поэтому принято решение отправлять запасных разгоняющих — Владислава Жаровцева и Алексея Зайцева», — сказала Аникина.

Кроме того, президент Федерации бобслея сообщила, что 7 февраля в Китай вылетит запасной разгоняющий Александр Ефимов.

30 января российская биатлонистка Валерия Васнецова получила два положительных ПЦР-теста на COVID-19, из-за которых была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель. Сообщалось, что в составе женской сборной Олимпийского комитета России (ОКР) на Олимпийских играх в Пекине ее может заменить Евгения Буртасова.

Ранее, 25 января, стало известно, что фигурист Евгений Семененко заменил Михаила Коляду по той же причине.

В этот же день Олимпийский комитет России утвердил состав команды на зимние Олимпийские игры в Пекине. Делегация РФ включает 461 представителя, из них 212 спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин. В ОКР отмечали, что в настоящее время решается вопрос о предоставлении двух дополнительных квот в мужском могуле (фристайл). Поэтому в списке участников еще могут быть единичные изменения.

Как заявил 31 декабря 2021 года председатель КНР Си Цзиньпин, власти Китая сделают всё возможное, чтобы в 2022 году «представить миру великолепную зимнюю Олимпиаду в Пекине».

Игры пройдут с 4 по 20 февраля.