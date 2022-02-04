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Один человек погиб в результате шторма в Алабаме

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В американском штате Алабама пронесшийся торнадо унес жизнь одного человека, всего в результате природной стихии пострадали по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщил в четверг, 3 февраля, телеканал Fox WBRC.

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Отмечается, что в округе Хейл спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело женщины.

Трое пострадавших находятся в очень тяжелом состоянии, еще пять человек получили травмы легкой степени.

Полицейские приступят к оценке масштабов шторма после того, как будут убраны последствия разрушений.

Сообщается также, что недалеко от города Сойервилль штата Алабама в результате торнадо было затоплено несколько автомобилей и повреждены дома.

В декабре телеканал «Би-би-си» сообщал о том, что в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Rai погибли 75 человек. Уточнялось, что 10 человек числятся пропавшими без вести.

Местные власти оценили ущерб из-за непогоды в 178,4 млн филиппинских песо ($3,56 млн).

Кроме того, отмечалось, что среди жителей Филиппин насчитывается около 100–150 россиян.

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