В Красноярском крае загорелось здание на площади почти 600 кв. м

Административно-офисное здание загорелось в Минусинском районе на юге Красноярского края, на данный момент пожар локализован. Об этом сообщили в пятницу, 4 февраля, в региональном главке МЧС.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в поселке Зеленый Бор горит с гараж с техникой, к нему пристроено одноэтажное административное здание.

«В 05:37 (01:37 мск) поступило сообщение о пожаре в административно-офисном здании в Минусинском районе, на территории ООО «УгольЛесСнаб», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что площадь возгорания составила 572 кв. м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели кровли гаража по всей площади и административного здания.

Пожар был локализован в 08:34 (04:34 мск).

Сведений о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечено 33 человека и 12 единиц техники. Прибыл пожарный поезд из Абакана.

Ранее в четверг, 3 февраля, сообщалось, что на мебельной фабрике в подмосковном Фрязино произошел пожар, площадь горения составила порядка 7 тыс. кв. м. Во время пожара обрушилась кровля здания, из здания эвакуировали 70 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

С огнем боролись 90 человек и 32 единицы техники экстренной службы. Пожару был присвоен третий ранг. Прокуратура Московской области начала проверку в связи с пожаром на мебельной фабрике. Предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям ответственных лиц.