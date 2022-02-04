МИД ФРГ назвал безосновательным запрет вещания Deutsche Welle в РФ

Министерство иностранных дел ФРГ назвало безосновательным запрет вещания Deutsche Welle в России. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства, распространенном в четверг, 3 февраля.

Такой шаг России является ответом на решение комиссии по лицензированию и надзору за СМИ ФРГ о запрете вещания телеканала RT DE в Германии.

Во внешнеполитическом ведомстве Германии считают, что это осложнит отношения Берлина и Москвы.

В министерстве подчеркнули, что сравнивать эти ситуации нельзя: у журналистов DW есть разрешение, а телеканал RT вещает в Германии без лицензии, и он ее не запрашивал.

Накануне немецкие власти приняли решение о запрете вещания телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей». Телеканал вещал по лицензии, полученной в Сербии.

В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

Российские власти в рамках первого этапа ответных мер приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

Кроме того, ответственные за исполнение решения ведомства в РФ планируют аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании, запретить спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в стране, а также инициировать рассмотрение вопроса о признании немецкой компании СМИ-иноагентом.

В МИД РФ сообщили, что «вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом того, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Москва вынуждена приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ, рассказали в российском министерстве.

Как заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, ответные шаги России на запрет вещания телеканала RT DE в Германии понятны, по его мнению, эта ситуация произошла по вине ФРГ.