Пелоси посоветовала олимпийцам из США не критиковать власти Китая

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси рекомендовала американским олимпийцам не высказываться на Олимпиаде в Пекине на тему прав человека в Китае, чтобы не злить местные власти.

«Я знаю, что у некоторых [спортсменов из США] есть соблазн высказаться, пока они там. Я это уважаю, но также волнуюсь из-за того, что могут сделать китайские власти», — сказала Пелоси на слушаниях в конгрессе.

Спикер напомнила американским олимпийцам, что они находятся в Пекине, чтобы участвовать в соревнованиях.

«Не рискуйте попасть под гнев китайских властей, потому что они беспощадны», — добавила она.

По ее словам, в отличие от спортсменов, американские власти «имеют моральный долг пролить свет на нарушения прав человека в Китае».

В начале декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о решении США устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

Китай в ответ на выпад США сделал строгое представление и пообещал принять решительные меры. Посольство КНР в Вашингтоне назвало демарш Вашингтона политической манипуляцией.

8 декабря объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм Австралия. При этом сборная страны примет участие в соревнованиях, как и планировалось до принятия этого решения.

Британский премьер-министр Борис Джонсон 12 декабря заявил, что Великобритания не поддерживает спортивный бойкот Олимпиады-2022 в Китае, но министры страны не планируют посещать мероприятие.

В тот же день Канада поддержала дипломатический бойкот Игр. Отказался от поездки на зимние Олимпийские игры и президент Эстонии Алар Карис. Такое решение глава государства принял из политических соображений.

3 февраля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Пекине.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летние Игры проходили в городе в 2008 году.