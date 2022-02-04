Вирусолог рассказал об опасности соседства штаммов COVID-19 в РФ

В России распространен не только «Омикрон»-штамм коронавируса, но еще «Дельта», «Альфа» и другие. Такое соседство разных вариантов COVID-19 может привести к появлению новых опасных штаммов в условиях большой численности заболевших. Об этом сообщил в пятницу, 4 февраля, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Омикрон», «Дельта» и другие штаммы в одном месте — это нехороший коктейль. Из них может что-то новое получиться. Вероятность этого события тем выше, чем больше будет болеющих людей в нашей популяции», — приводит его слова «Радио Sputnik».

Вирусолог добавил, что появление нового варианта коронавируса — не обязательное явление. К тому же нельзя с уверенностью сказать, что появившийся новый штамм объединит высокую летальность, высокую заразность.

По словам Аграновского, соседство вирусов опасно еще и тем, что разные штаммы могут поражать разные возрастные группы населения.

«Из-за нескольких штаммов в популяции получается полный спектр распространения коронавируса. С одной стороны, «Омикрон» начинает заражать детей. С другой стороны, есть «Дельта», которая опасна для взрослых, потому что при заражении два человека из ста могут умереть. А еще оба штамма могут дать постковидный синдром», — объяснил специалист.

При этом вирусолог напомнил, что вакцинация и последующая ревакцинация являются единственным способом защиты от «Омикрона» и «Дельты».

3 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что из-за особенностей «Омикрон»-штамма карантин для контактировавших с заболевшими COVID-19 теряет смысл, поэтому его можно отменить. При других вариантах коронавируса, добавила она, возможно, подходит другая тактика борьбы с распространением заболевания.

Попова подчеркнула, что около 17–20% пациентов в России переносят заболевание «Омикроном» бессимптомно. Также она отметила, что однозначного ответа на вопрос, будет ли иммунитет после перенесенного штамма «Омикрон» защищать от «Дельта»-штамма, пока нет.

Днем ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ведомство тщательно отслеживает все мутации коронавируса.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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