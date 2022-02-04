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Россиянам напомнили о новых табачных штрафах с февраля

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Ведущий юрист Евразийской юридической компании «Сенатор плюс» Юрий Дахов рассказал 4 февраля агентству «Прайм» о деталях вступивших в силу с 1 февраля новых изменений в статью Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 14.53.1, которые налагают ответственность за незаконное перемещение по территории РФ физлицами табачной продукции и табачных изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками.

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Как уточнил эксперт, ограничения на перемещение накладываются и на перевозку немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза.

«Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими 18 лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 г на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 кодекса», — отметил собеседник агентства.

Нарушение нормы, по словам юриста, влечет ответственность в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, также у нарушителя конфискуют продукцию, которая стала предметом административного правонарушения.

Составлять протоколы о правонарушениях будут сотрудники полиции и должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный транспортный надзор, объяснил Дахов.

Ранее, 5 января, депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью запретить продажу табака россиянам, родившимся после 2014 года. Депутат отметил, что количество курящих не только в России, но и в мире ежегодно увеличивается. Депутат отметил, что к тем, кто уже курит, надо применять более мягкие меры, а тех, кто курить не начал, «мы обязаны защитить».

26 декабря юрист Европейской юридической службы Павел Корытов заявил, что в 2022 году законы, касающиеся ограничений для курящих людей, будут ужесточены. Так, по его словам, на объектах недвижимости и предприятиях начнут вводить штрафы до 3 тыс. рублей за курение. К тому же ужесточится ответственность за пожар, возникший по вине курильщика.

С 1 декабря 2021 года в России ужесточили штрафы за отсутствие кода на товарах, подлежащих маркировке. Для компаний и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих постановление правительства, предусмотрены штрафы в соответствии с ФЗ №204 и №293.

В июне замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в программу маркировки в России следующими войдут велосипеды, БАДы, упакованная питьевая вода и антисептики. По его словам, к 2024 году в стране планируют создать единую национальную систему маркировки и отслеживания товаров. Оператором станет Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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