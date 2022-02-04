Власти решили не запрещать морскую перевалку зерна и рыбы

В России решили на запрещать морскую перевалку биоресурсов, рыбы и зерна с судна на судно. Минтранс подготовит соответствующий документ, сказано в протоколе совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко (есть у «Известий»).

В июне 2021 года в Госдуму внесли правительственный законопроект об осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с судна на судно. Он направлен на запрет перевалки грузов, содержащих загрязняющие вещества, за границами портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ. Проект был принят в первом чтении, второе еще не состоялось.

К документу подготовили поправку о полном запрете перевалки всех грузов с 1 марта 2025 года, за исключением отдельных случаев, определяемых правительством. Это следует из протокола совещания у зампредседателя правительства Виктории Абрамченко, прошедшего 13 января этого года. С копией документа ознакомились «Известия». Его подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера.

По итогам совещания Минтрансу поручили до 15 февраля подготовить новые поправки — о неприменении положений законопроекта в отношении уловов биологических ресурсов, рыбной и зерновой продукции. А также о сохранении возможности перегрузки СПГ из Арктической зоны. В отношении остальных грузов, не содержащих загрязняющие вещества, будут созданы ограничения.

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