Путин допустил снятие ограничений для контактирующих с больными COVID-19

Ограничения для людей, контактировавших с больными COVID-19, в скором времени, возможно, будут сняты. Об этом в четверг, 3 февраля, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Имея в виду особенности течения болезни, связанной с «Омикроном», с новым штаммом,… общий вывод такой, что даже ограничения для так называемых контактных лиц можно в ближайшее время снимать», — отметил российский лидер.

Соответствующее решение, по словам Владимира Путина, было принято совместно с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Вчера вечером только, довольно поздно обсуждали эту тему с председателем правительства. Расстались с ним довольно поздно, где-то уже, наверное, во втором часу ночи. Долго беседовали, в том числе и по этому вопросу», — уточнил Путин.

По его словам, в планах правительства введения дополнительных ограничений по коронавирусу нет.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство тщательно отслеживает все мутации коронавируса. Также Попова указала на необходимость сохранения ограничений, введенных в регионах РФ из-за распространения коронавируса. По ее словам, в субъектах, где действуют ограничительные меры, быстрее наступает стабилизация эпидситуации. Попова уточнила, что в России 15 287 случаев заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон».

Также 2 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная отметила, что стремительный рост заболеваемости в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге связан с доминирующим в регионе «Омикроном». Она уточнила, что штамм обладает большей заразностью, чем «Дельта», и легко передается.

25 января карантин для контактировавших с больными COVID-19 был сокращен до семи дней.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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