Блинкен опроверг «реальное присутствие» сил США в Словакии

Подписанное со Словакией на фоне кризиса безопасности в Восточной Европе соглашение не означает размещение постоянных американских военных баз и создание «реального присутствия» сил США в стране. Об этом сообщил в четверг, 3 февраля, госсекретарь Энтони Блинкен

«Оно (военное соглашение. — Ред.) отражает интересы обоих наших правительств, наших народов и наших стран. Ничто в сегодняшнем соглашении не создает постоянных американских баз или реального присутствия в Словакии», — отметил он.

Блинкен подчеркнул, что Словакия и США являются полноправными, равными и суверенными партнерами.

Ранее в четверг министр обороны Словакии Ярослав Надь по поручению президента страны Зузаны Чапутовой подписал соглашение о военном сотрудничестве с американской стороной. Вопрос о ратификации соглашения должен рассматриваться в словацком парламенте на следующей неделе.

Двусторонний договор между двумя странами открывает возможности для США бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня и Слиач, а также иные базы минобороны.

Соглашение, как предполагается, будет действовать в течение 10 лет с возможностью последующего продления или отказа от него.

Документ также предусматривает выделение американской стороной $100 млн на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.

План жестко критикуют многие политики и общественность Словакии. Лидер социал-демократов, бывший премьер-министр государства Роберт Фицо убежден, что единственной целью соглашения является приближение ВС США к границе России. Кроме того, в стране прошел митинг против военного сотрудничества с США.

15 января перед зданием американского посольства в центре словацкой Братиславы прошла акция протеста против заключения соглашения о военном сотрудничестве с США. Акция собрала сотни участников, они скандировали лозунги: «Мы ​​здесь, дома», «У нас не будет Словакии» и другие.