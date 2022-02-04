Захарова сочла смешной реакцию немецких журналистов на меры против DW

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала смешным требование Немецкого объединения журналистов (DJV) к правительству Германии опротестовать ограничительные меры, которые ввела Москва против Deutsche Welle. Об этом в четверг, 3 февраля, она написала в Telegram.

«Это очень смешно, потому что Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE», — написала Захарова.

Также дипломат отметила, что немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE на территории ФРГ, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, «кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы».

2 февраля немецкие власти приняли решение о запрете вещания телеканала RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, платформе «Одиссей».

В RT выразили мнение, что действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT).

Российские власти в рамках первого этапа ответных мер приняли решение закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ.

Кроме того, ответственные за исполнение решения ведомства в РФ планируют аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро телерадиокомпании, запретить спутниковое и иное вещание Deutsche Welle в стране, а также инициировать рассмотрение вопроса о признании немецкой компании СМИ-иноагентом.

В МИД РФ сообщили, что «вердикт немецкого медиарегулятора является недвусмысленным сигналом того, что российские озабоченности демонстративно проигнорированы». Москва вынуждена приступить к реализации ответных мер в отношении аккредитованных СМИ ФРГ, рассказали в российском министерстве.

Как заявил «Известиям» депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте, ответные шаги России на запрет вещания телеканала RT DE в Германии понятны, по его мнению, эта ситуация произошла по вине ФРГ.