США ввели визовые санкции против ряда белорусов за «преследование диссидентов»

Соединенные Штаты ввели визовые санкции против ряда белорусских граждан за деятельность за рубежом, «направленную против диссидентов». Об этом в четверг, 3 февраля, говорится в заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«Государственный департамент вводит визовые ограничения для граждан Белоруссии <…>. Сегодняшние действия направлены против нескольких граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась за рубежом», — следует из текста.

Блинкен подчеркнул, что Соединенные Штаты осуждают все подобные действия, в том числе попытку насильственного возвращения на родину белорусской олимпийской чемпионки Кристины Тимановской во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году.

Информация о лицах, против которых были введены американские санкции, в документе отсутствуют.

Ранее, 28 января, госсекретарь США высказался о политических заключенных в Белоруссии и потребовал их освобождения. Американский дипломат уверяет, что политзаключенных в Белоруссии содержат в ужасных условиях, лишают медпомощи только за то, что те реализовывали свои права и были оппозиционерами действующей власти. Блинкен называет их освобождение «необходимым шагом для выхода Беларуси из политического кризиса».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 января назвал «менторским тоном» угрозы Госдепа США ввести санкции против республики. Он заявил, что Минску не нужна война, но американцы и сами, и «руками поляков и латышей» подталкивают к этим действиям.

В конце июля 2021 года Тимановская раскритиковала действия тренерского штаба белорусских легкоатлетов на Олимпийских играх в Токио, сообщив, что ее заявили на эстафету 4х400 м без предварительного уведомления. При этом, по ее словам, она бегает только короткие дистанции.

После этого, по словам спортсменки, ее отстранили от соревнований и попытались насильно вернуть в Белоруссию. В национальном олимпийском комитете указали, что Тимановскую отправляют домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием.

4 августа спортсменка улетела в Варшаву после того, как польские власти предоставили ей убежище. Вице-премьер, министр культуры, национального наследия и спорта Польши Петр Глиньский сообщил, что легкоатлетка будет иметь возможность тренироваться в одном из спортивных центров страны.

Сама Тимановская заявила, что готова вернуться на родину, когда для нее там «будет безопасно». Кроме того, спортсменка озвучивала желание продолжить спортивную карьеру.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. На них победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах республики начались несогласованные митинги, которые привели к столкновениям с силовиками и массовым задержаниям.

Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.

Также на отношения Минска и западных стран повлияла ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе в начале ноября 2021 года. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.