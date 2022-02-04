В Петропавловске-Камчатском нашли двух пропавших девочек

Найдены две девочки восьми и одиннадцати лет, которые пропали в Петропавловске-Камчатском 3 февраля. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщили «Известиям» общественники.

Состояние детей не уточняется. Причина их пропажи также не называется.

Ранее в УМВД по Камчатскому краю заявили, что дети — девочки 2010 и 2013 годов рождения — ушли из дома в микрорайоне Северо-Восток на прогулку и не вернулись.

1 февраля сотрудники ГИБДД нашли семилетнего мальчика, который накануне ушел с «ледянкой» из дома в Арсеньеве, после чего пропал.

Правоохранители сообщили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.