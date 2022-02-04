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Госдеп отказался привести доказательства фабрикации видео об Украине

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в четверг, 3 февраля, выступил с утверждением о том, что Россия готовит видео, в котором будет представлена атака на нее со стороны Украины. Тем не менее он не смог привести какие-либо доказательства подготовки видео.

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«Мы можем сказать, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия планирует инсценировать сфабрикованное нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину», — заверил Прайс на брифинге с журналистами.

Он сообщил, что источником этих заявлений являются разведданные, которые США рассекретили. Тогда представитель СМИ попросил уточнить, где находятся эти рассекреченные разведданные и как с ними можно ознакомиться.

«Я только что о них рассказал. Конечно же, я не буду раскрывать, что именно находится в нашем распоряжении», — ответил глава пресс-службы Госдепа.

При этом он уточнил, что якобы сфабрикованное Россией видео могло стать одним из вариантов провокации для вторжения на территорию Украины.

Позднее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Госдепа о подготовке Россией фейкового видео с «нападением» украинских сил. Он заявил, что в США не в первый раз публикуют такие данные, но ничего за этим не следует.

Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, опроверг информацию о подготовке видео. По его словам, «Россия никогда не занимается такими вещами».

В США и странах ЕС в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил 31 января, что Запад не приводит никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что РФ якобы готовится к вторжению на Украину. Дипломат указал на то, что со стороны Москвы не прозвучало ни одной угрозы в адрес Киева.

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