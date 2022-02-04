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В Испании назвали условия въезда российских туристов

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Граждане России, как и других третьих стран, считающихся в ЕС подверженными риску, могут въезжать в Испанию с 1 февраля со справкой о прохождении вакцинации от коронавируса препаратом, одобренным EMA или ВОЗ. Об этом «Известиям» рассказали в минтуризма Испании.

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«С 1 февраля сертификаты о прививках, выданные компетентными органами страны через 14 дней после прохождения лицом полного курса первичной вакцинации, будут приниматься в качестве действительных при условии, что прошло не более 270 дней с даты введения последней дозы», — заявили «Известиям» в ведомстве.

Там также отметили, что сертификат о вакцинации, выданный компетентным органом страны происхождения, должен отражать данные и о бустерной дозе.

«Сертификаты о вакцинации препаратами, не одобренными ВОЗ или ЕС, также принимаются, но последняя бустерная доза должна быть сделана одобренным в ЕС препаратом», — заявили «Известиям» в минтуризма Испании.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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