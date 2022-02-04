В Нидерландах выявили особо заразный штамм ВИЧ

Ученые из Оксфордского университета обнаружили в Нидерландах наиболее вирулентный вариант ВИЧ из всех известных. Об открытии сообщается 3 февраля в исследовании, опубликованном в журнале Science.

В конце 2018 года в рамках международного проекта Beehive ученые, анализируя образцы крови ВИЧ-инфицированных жителей европейских стран и Уганды, обнаружили мутацию. Ранее неизвестный вариант, названный VB, обнаружился у 17 человек. Из них 15 оказались жителями Нидерландов, поэтому исследователи дополнительно изучили пробы, взятые у 6,7 тыс. ВИЧ-положительных нидерландцев. Так ученые обнаружили еще 92 носителей.

Тогда специалисты исследовали 109 носителей варианта VB. Согласно полученным в результате анализа данным, вирусная нагрузка инфицированных этим вариантом от 3,5 до 5,5 раз превышала аналогичный показатель зараженных другими штаммами. Кроме того, скорость снижения числа CD-клеток (признак поражения иммунной системы) была в два раза выше, а значит, выше был и риск развития СПИДа. Также был повышен риск передачи инфекции.

«Возраст, пол, предполагаемый способ заражения и место рождения у этих 109 носителей были типичными для ВИЧ-инфицированных нидерландцев, позволяет предположить, что повышенная вирулентность связана с вирусным штаммом», — говорится в материале.

При этом исследователи пришли к выводу, что этот вариант вируса иммунодефицита человека не представляет значительной угрозы для здоровья населения. Они утверждают, что антиретровирусная терапия, регулярно используемая для лечения людей с ВИЧ, эффективна и против нового варианта.

«Наши результаты подчеркивают важность рекомендаций ВОЗ насчет того, что люди, подверженные риску заражения ВИЧ, должны иметь доступ к регулярному тестированию для ранней диагностики, за которой следует немедленное лечение», — отмечают исследователи.

Подробный анализ показал, что новый вариант появился, по-видимому, в конце 1980-х — начале 1990-х годов в Нидерландах. В 2000-х годах он распространялся быстрее, чем другие варианты ВИЧ, но примерно с 2010 года его распространение пошло на спад. Сдержать распространение инфекции позволила эффективная борьба с ВИЧ в стране.

Ранее, 31 января прошлого года, стало известно, что ученые из ЮАР обнаружили у женщины, с рождения инфицированной ВИЧ, множественные мутации COVID-19. Коронавирус она перенесла в прошлом году и оставалась заражена на протяжении девяти месяцев. За это время патоген накопил в ее организме 21 мутацию. Отмечалось, что пациентка долгое время не получала надлежащего лечения от ВИЧ.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов объяснил, что у ВИЧ-инфицированных, которые не соблюдают режим лечения, наблюдается иммуносупрессия, то есть у них ВИЧ подавляет иммунитет. На этом фоне любые инфекции могут протекать длительное время, так как организм не может с ними справляться.